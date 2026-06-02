Іспанія

Французький центрбек перейшов до мадридського клубу на правах вільного агента, а офіційне оголошення очікується після президентських виборів.

Ібраїма Конате став гравцем Реала після завершення співпраці з Ліверпулем. За інформацією El Chiringuito TV, 27-річний француз підписав із мадридцями контракт терміном на чотири роки.

Повідомляється, що перехід відбувся на правах вільного агента, оскільки сторони не змогли домовитися про продовження угоди на Енфілді.

Втім, офіційна презентація та підтвердження трансферу можуть відбутися лише після 7 червня. Джерело стверджує, що в Реалі планують оголосити про підписання футболіста після завершення президентських виборів у клубі та можливого переобрання Флорентіно Переса.

Конате виступав за Ліверпуль з 2021 року та був одним із ключових гравців оборони англійської команди. Тепер француз має стати частиною оновленого проєкту мадридського гранда.