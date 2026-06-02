Іспанія

Нідерландський фулбек погодив перехід до мадридського клубу, який шукає заміну Дані Карвахалю.

Мадридський Реал домовився про трансфер крайнього захисника Інтера Дензела Думфріса. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "вершкові" активують клаусулу 30-річного нідерландця у розмірі 20 мільйонів євро. Сам футболіст вже погодив умови переходу, а всі ключові деталі угоди між сторонами узгоджені.

Очікується, що найближчим часом клуби завершать формальні процедури для офіційного оформлення трансферу. Думфріс має стати заміною для Дані Карвахаля, який залишає Реал після завершення контракту.

У сезоні-2025/26 Думфріс провів 28 матчів у всіх турнірах, забив 5 голів та віддав 2 результативні передачі. Зокрема, захисник відзначився двома м’ячами у Лізі чемпіонів.