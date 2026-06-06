Іспанія

Схоже, іспанський хавбек не збирається змінювати клубну прописку.

Атакуючий півзахисник Барселони Дані Ольмо прокоментував інформацію про можливий перехід до Арсеналу та запевнив уболівальників каталонців, що не планує залишати Камп Ноу.

"Фанати Барселони можуть бути спокійні. З мого боку тут немає про що говорити.

Зараз я почуваюся більш вільно та розкуто. Думаю, це помітно. Мінімум, якого очікують уболівальники та клуб — це перемоги. Це одна з найскладніших речей, але все також залежить від характеру та цілей, які ти ставиш перед собою", — цитує Ольмо видання Mundo Deportivo.

Нагадаємо, раніше в іспанських та англійських ЗМІ з’являлася інформація про інтерес Арсеналу до 28-річного хавбека, який за сезон зіграв 49 матчів, забив 8 голів та віддав 10 асистів.