Схоже, іспанський хавбек не збирається змінювати клубну прописку.
Дані Ольмо, Getty Images
06 червня 2026, 17:27
Атакуючий півзахисник Барселони Дані Ольмо прокоментував інформацію про можливий перехід до Арсеналу та запевнив уболівальників каталонців, що не планує залишати Камп Ноу.
"Фанати Барселони можуть бути спокійні. З мого боку тут немає про що говорити.
Зараз я почуваюся більш вільно та розкуто. Думаю, це помітно. Мінімум, якого очікують уболівальники та клуб — це перемоги. Це одна з найскладніших речей, але все також залежить від характеру та цілей, які ти ставиш перед собою", — цитує Ольмо видання Mundo Deportivo.
Нагадаємо, раніше в іспанських та англійських ЗМІ з’являлася інформація про інтерес Арсеналу до 28-річного хавбека, який за сезон зіграв 49 матчів, забив 8 голів та віддав 10 асистів.