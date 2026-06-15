Іспанія

Мадридський клуб узгодив трансфер захисника з Челсі та підписав довгострокову угоду.

Мадридський Реал офіційно оголосив про підписання іспанського лівого захисника Марка Кукурельї. Контракт розрахований на шість сезонів — до 30 червня 2032 року.

Футболіст перейшов із лондонського Челсі, з яким було досягнуто повної домовленості щодо трансферу.

Кукурелья приєднався до Челсі влітку 2022 року з Брайтона та за час виступів у Лондоні став частиною команди, яка вигравала Лігу конференцій УЄФА та клубний чемпіонат світу.

Також під час перебування на Стемфорд Брідж 27-річний захисник регулярно викликався до збірної Іспанії та став чемпіоном Європи у 2024 році.

У Челсі подякували гравцю за внесок у результати команди та побажали успіхів на наступному етапі кар’єри в Іспанії.