Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Як найсильніші дуети в історії ЧС творили історію.

На YouTube-каналі Football.ua вийшло нове відео, в якому ми розповідаємо про найкращі дуети в історії ЧС.

На чемпіонатах світу нерідко саме зв’язки двох яскравих футболістів визначали долю трофею та залишалися в пам’яті вболівальників на десятиліття. Одні дуети вражали неймовірною результативністю, інші — взаєморозумінням і впливом на гру всієї команди. Тож пропонуємо згадати найвидатніші тандеми мундіалів та спробувати визначити, хто з них заслуговує на звання найсильнішого в історії.

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