Україна

Карлос Парако посів третє місце у рейтингу за кількістю спринтів за матч серед футболістів віком до 23 років.

Нападник Кривбаса Карлос Парако потрапив до престижного рейтингу Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES), який проаналізував показники молодих футболістів у провідних чемпіонатах світу.

21-річний венесуелець посів третє місце за середньою кількістю спринтів за матч серед гравців віком до 23 років. Дослідження охоплювало 45 найсильніших футбольних дивізіонів світу, а показник форварда склав 19,6 спринтів за гру.

Парако приєднався до криворізького клубу після трансферу з венесуельського Метрополітаноса, за який Кривбас заплатив 250 тисяч євро.

У своєму дебютному сезоні в Україні нападник провів 30 матчів у всіх турнірах, відзначившись вісьмома голами та трьома результативними передачами.