Англія

Шеймус Коулмен розглядає варіанти продовження кар'єри, хоча не виключає завершення виступів і повернення до ліверпульського клубу вже у ролі тренера.

Колишній капітан Евертона Шеймус Коулмен може продовжити кар'єру в Чемпіоншипі, де його хоче бачити Шеффілд Юнайтед.

За інформацією Sheffield Star, представники клубу вже зв'язувалися з 37-річним ірландцем, щоб обговорити можливий перехід. Водночас сам футболіст поки не визначився зі своїм майбутнім.

Одним із варіантів для досвідченого захисника залишається завершення професійної кар'єри. У такому разі Коулмен може повернутися до Евертона та увійти до тренерського штабу клубу.

Ірландець розпочинав професійну кар'єру в Слайго Роверс, а з 2009 року виступав за Евертон. За 17 сезонів у складі ліверпульської команди він провів 435 матчів, забив 28 м'ячів і віддав 29 результативних передач.