Англія

Перспективного футболіста так і не заграли за клуб.

Лондонський Тоттенгема ще минулого літа виклав 11 млн євро на користь хорватського Хайдука з молодого центрального захисника Луку Вушковича, однак одразу компенсував собі частину цієї суми орендою гравця до німецького Гамбурга за 1 млн євро.

При цьому 19-річний виконавець провів у Бундеслізі відмінний сезон із шістьма голами та одним асистом за 30 матчів та став одним із найкращий на своїй позиції в чемпіонаті Німеччини.

"Динозаври" не мали права викупу футболіста, тож Вушкович повернувся до розташування "шпор", а ті якраз завершили підписання нідерландця Яна-Паула ван Геке з Брайтона на його позицію за 60 млн євро, після чого стало зрозуміло, що юнаку буде важко боротись за місце в стартовому складі.

Однак агенти Вушковича швидко зорієнтувались, запропонувавши його "чайкам", а почали перемовини з орієнтиром на фактично ту саму суму.

У підсумку, сторони зійшлись на 53 млн євро + 5 млн євро бонусів та 20% від наступного продажу.

Уже сьогодні Вушкович проходитиме медогляд у новому клубі, після чого очікується офіційне оголошення про перехід.