Капітан залишається в Римі.
Лоренцо Пеллегріні, Getty Images
13 липня 2026, 07:53
Італійський атакувальний півзахисник Лоренцо Пеллегріні вже другий тиждень формально перебуває в статусі вільного агента, адже його контракт із Ромою добіг завершення.
Упродовж другої частини минулого сезону до 30-річного капітана "вовків" надходили пропозиції від міланського Інтера, туринського Ювентуса та Наполі щодо можливого трансферу, однак до останнього він намагався владнати всі питання з поточним клубом.
І хоча вчасно це зробити зрештою не вдалось, але сторони все ж таки дійшли до спільного бачення майбутнього гравця в клубі.
Це забезпечуватиме новий контракт до 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон та зарплатнею в 2,5 млн євро + бонуси на рік.
У минулому сезоні Пеллегріні провів 33 матчі, забив сім голів та віддав чотири асисти.