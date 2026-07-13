Італія

Капітан залишається в Римі.

Італійський атакувальний півзахисник Лоренцо Пеллегріні вже другий тиждень формально перебуває в статусі вільного агента, адже його контракт із Ромою добіг завершення.

Упродовж другої частини минулого сезону до 30-річного капітана "вовків" надходили пропозиції від міланського Інтера, туринського Ювентуса та Наполі щодо можливого трансферу, однак до останнього він намагався владнати всі питання з поточним клубом.

І хоча вчасно це зробити зрештою не вдалось, але сторони все ж таки дійшли до спільного бачення майбутнього гравця в клубі.

Це забезпечуватиме новий контракт до 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон та зарплатнею в 2,5 млн євро + бонуси на рік.

У минулому сезоні Пеллегріні провів 33 матчі, забив сім голів та віддав чотири асисти.