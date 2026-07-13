Англія

Лондонський клуб готовий активувати клаусулу воротаря Порту та випереджає ПСЖ у боротьбі за його підписання.

Челсі має намір посилити воротарську позицію голкіпером Порту Діогу Коштою вже цього літа.

За інформацією журналіста Екрема Конура, лондонський клуб готовий скористатися пунктом про викуп, який прописаний у контракті 26-річного португальця. Сума клаусули становить 60 мільйонів євро.

Повідомляється, що Челсі вже перейшов до підготовки офіційних кроків для завершення угоди та наразі випереджає ПСЖ, який також претендував на підписання воротаря.

Кошта є вихованцем академії Порту та виступає за основну команду з 2019 року. У сезоні-2025/26 він провів 49 матчів у всіх турнірах, пропустив 25 м'ячів і 24 рази зберіг свої ворота "сухими".