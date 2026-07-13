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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 12 липня 2026 року.

Завершилася 1600 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

Зеленський заявив про кадрові зміни в уряді та провів низку зустрічей з посадовцями, яких називають кандидатами на посаду нового прем’єр-міністра.

«Укроборонпром» звільнив низку посадовців після вибухів у Вишневому.

Увечері суботи помер американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Як представник Республіканської партії США, Грем неодноразово приїздив до України.

«Скеля» відхрестилась від комбрига 155 бригади Лучанова, бійців якого підозрюють у викраденні людей.

Сили оборони атакували нафтопереробний завод «Сизранський» у Самарській області рф. На території підприємства зафіксували вибухи й пожежу

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 212 бойових зіткнень. Агресор завдав 52 авіаційних ударів із застосуванням 152 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 5978 дронів-камікадзе та здійснив 2227 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося три боєзіткнення з противником, окупанти завдали п'яти авіаударів, скинувши 13 КАБ. Противник здійснив 60 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, чотири з яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Впродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник девʼять разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Стариці, Вовчанська та у бік населених пунктів Лиман, Графське, Мала Вовча, Одрадне. П'ять боєзіткнень досі тривають.

На Купʼянському напрямку противник здійснив одну наступальну дію в напрямку Купʼянська. Дванадцять спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку у бік населених пунктів Новий Мир, Степове, Дробишеве, Озерне, Лиман, Діброва, Ставки, Новоселівка.

Ще два боєзіткнення наразі тривають. На Слов'янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 23 спроби загарбників іти вперед у бік Рай-Олександрівки, Пискунівки та у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка. Ще два боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві атаки в районі населеного пункту Никифорівка та в бік Малинівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 20 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля та у бік Довгої Балки, Степанівки, Вільного й Кучерів Яру. Одне боєзіткнення наразі триває.

Двадцять шість атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в бік населених пунктів Нове Шахове, Мирне, Новопавлівка. Два боєзіткнення досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 39 окупантів та 18 — поранено; знищено одну артилерійську систему, чотири одиниці спеціальної техніки та 31 укриття ворога. Пошкоджено три артилерійські системи, пʼять одиниць автомобільної техніки та 87 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 267 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку в бік Вороного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали 12 ворожих атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Оленокостянтинівка, Староукраїнка, Гуляйпільське, Цвіткове та Чарівне. Два боєзіткнення наразі тривають.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі Білогірʼя.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Україна змінює свою політичну стратегію. За кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок відповідатиме конкретна людина зі значним досвідом, яка здатна реалізувати те, про що ми домовляємось на рівні лідерів і що очікує Український народ.

Серед таких напрямків найбільш визначні – Сполучені Штати й наші домовленості щодо ліцензій на виробництво «петріотів» та інша двостороння безпекова співпраця, яка має відображатись у чітких здобутках наших держав і компаній України та Америки; європейський антибалістичний проєкт, який може стати одним з найбільших кроків на посилення Європи за це десятиліття; Європейський Союз, із яким потрібен чіткий рух до членства України й поглиблення усіх наших звʼязків – економічних, політичних, культурних; держави – сусіди України, відносини з якими потребують нової основи, і особливо це стосується Польщі та Угорщини; регіон Близького Сходу та Затоки як один із найбільш перспективних глобальних напрямків безпекової та економічної співпраці; Китай; ключові міжнародні організації, які впливають на глобальні рішення та можуть більше допомогти закінченню російської війни проти України.

Так само й у внутрішній роботі. Зараз є нові виклики і нові завдання. Потребує значного посилення вся робота у прифронтових та прикордонних областях України, які щодня зазнають російських ударів. Розраховую на збільшення постачання нашій армії необхідної зброї, усіх типів дронів. Надзвичайно важливий напрямок – це підготовка до зими, і Україні потрібна готовність до всіх загроз, які можуть виникнути. Має бути прискорена трансформація державних компаній, від яких значно залежить стійкість України.

Окремої, спеціальної уваги потребують і домовленості України з партнерами у сфері відновлення. Відповідно, в Україні розпочнуться і кадрові зміни, які мають гарантувати реалізацію оновленої політичної стратегії.

Ми обговорили деталі з Премʼєр-міністром України Юлією Свириденко. Визначили, що для змін потрібне оновлення Кабінету Міністрів. Я вдячний Юлії за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді Премʼєр-міністра, за роки результативної роботи в команді України й запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером. Розраховую, що разом з парламентарями проведемо відповідні заміни в уряді України. Будуть також зміни у складі керівників правоохоронних органів. Дякую усім, хто допомагає!

Дякую кожному й кожній, хто захищає українські національні інтереси.

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!