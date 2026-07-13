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Український вінгер допоміг афінському клубу розпочати літні збори з перемоги над Де Графсхапом.

Український вінгер Олександр Зубков відкрив лік своїм голам у складі АЕКа, відзначившись уже в дебютному матчі за грецький клуб.

Свій перший м'яч за нову команду 28-річний футболіст забив у контрольному поєдинку проти нідерландського Де Графсхапа. Зустріч завершилася перемогою афінського колективу з рахунком 2:1 і стала першою для АЕКа на літніх навчально-тренувальних зборах.

Зубков перебрався до чемпіона Греції цього літа після виступів за турецький Трабзонспор. За даними ЗМІ, трансфер українця обійшовся АЕКу у 4 мільйони євро.

У складі турецького клубу вінгер провів півтора року, за які взяв участь у 57 матчах, записавши до свого активу 12 забитих м'ячів і 10 результативних передач. У сезоні-2025/26 Зубков допоміг Трабзонспору здобути бронзові медалі чемпіонату Туреччини та виграти національний кубок.