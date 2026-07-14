Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник збірної Франції наголосив, що команда впевнена у власних силах, але не вважає майбутній матч із іспанцями вирішеним.

Півзахисник збірної Франції Адрієн Рабьо поділився очікуваннями від півфінального поєдинку чемпіонату світу-2026 проти Іспанії, повідомляє Mundo Deportivo.

Французький хавбек переконаний, що його команда добре підготувалася до вирішального етапу турніру, однак розуміє, що жодних гарантій успіху у такому матчі бути не може.

"Ми нікого не боїмося. Якщо зважати на пройдений нами шлях, ми підійшли до цього півфіналу в найкращій формі. Все складається на нашу користь. Чесно кажучи, не думаю, що ми могли б підготуватися краще, проте все зважиться на полі, адже це футбол. Ніщо не гарантує нам перемогу".

Рабьо також підкреслив, що французька збірна не збирається змінювати свій підхід перед одним із найважливіших матчів турніру.

"Ми зосереджені та ретельно готуємось до цього матчу. Ми повинні вірити в себе, але зберігати скромність, властиву нам із початку турніру. Я сподіваюся, що ми зможемо вийти у фінал, адже це наша ціль", — сказав француз.

Переможець цього протистояння зустрінеться з Аргентиною або Англією у великому фіналі, який пройде 19 липня в Іст-Ратерфорді, штат Нью-Джерсі. Раніше стало відомо, що Бартон із Сальвадору розсудить матч 1/2 фіналу ЧС-2026 Франція — Іспанія.