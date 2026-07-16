Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан аргентинців утретє зіграє у фіналі чемпіонату світу та став найрезультативнішим футболістом одного мундіалю за останні 56 років.

Форвард Ліонель Мессі продовжує переписувати історію світового футболу після виходу збірної Аргентини до фіналу чемпіонату світу-2026.

39-річний форвард став лише шостим футболістом в історії, якому вдалося тричі дістатися фіналу мундіалю. Раніше такого досягнення досягали Пеле, Кафу, Роналдо, П'єр Літтбарські та Лотар Маттеус.

Окрім цього, Мессі став першим гравцем із 1970 року, який оформив 12 результативних дій на одному чемпіонаті світу. На турнірі в США, Канаді та Мексиці капітан аргентинців записав до свого активу 10 голів і 2 результативні передачі.

Востаннє подібну результативність демонстрував легендарний нападник збірної ФРН Герд Мюллер, який на чемпіонаті світу 1970 року відзначився 10 забитими м'ячами та трьома асистами.