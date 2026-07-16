Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник аргентинців емоційно відреагував на перемогу над Англією та вихід своєї команди до фіналу чемпіонату світу-2026.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні поділився емоціями після перемоги над Англією (2:1) у півфіналі чемпіонату світу-2026, відзначивши характер своїх футболістів і підтримку вболівальників.

"Немає слів, просто немає слів. Це радість для нашої країни, для нашого народу. Днями я казав, що цей колектив ніколи не перестає мене дивувати. І скажу вам чесно: ми будемо намагатися перемогти, ми залишимо на полі всі сили."

За словами Скалоні, нинішня команда є особливою і продовжує перевершувати його очікування.

"Дуже складно пояснити людям те, що демонструють ці гравці. Це неймовірно. Ми дійсно унікальні, і це не зарозумілість, я кажу це від щирого серця. Ми — унікальні. Сьогодні ці люди несли нас уперед до перемоги в матчі, тому я безмежно вдячний."

У фіналі чемпіонату світу-2026 збірна Аргентини зустрінеться з Іспанією. Вирішальний поєдинок турніру відбудеться 19 липня на стадіоні Мет-Лайф в Іст-Ратерфорді.