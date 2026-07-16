Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан збірної Аргентини назвав вихід до фіналу особливим моментом, оцінив силу Іспанії та пояснив, чому нинішня команда заслуговує на місце серед найкращих.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі емоційно прокоментував перемогу над Англією (2:1) у півфіналі чемпіонату світу-2026, після якої чинні чемпіони світу вдруге поспіль вийшли до фіналу мундіалю.

За словами форварда, команда ще до стартового свистка відчула особливу атмосферу матчу, а перемога стала справжнім подарунком для аргентинських уболівальників.

"Усе, що ми пережили, було неймовірним. Це не була просто ще одна перемога, це був успіх, якого хотіли ми й увесь аргентинський народ. Він вивів нас у ще один фінал чемпіонату світу".

Мессі наголосив, що досягнення команди є винятковим.

"Це божевілля — грати у двох фіналах чемпіонату світу поспіль. Ця команда просто неймовірна. Навіть коли ми поступалися, ми не припиняли вірити, продовжували тиснути й зрештою заслужили цю перемогу".

Форвард також відзначив характер своїх партнерів, які, попри кадрові проблеми та непросту підготовку до турніру, знову довели свою силу.

"Коли ця команда збирається разом, вона завжди знаходить у собі щось більше. Гравці заряджають одне одного і дістають резерви звідти, де їх, здавалося б, уже немає".

Окремо капітан аргентинців висловився про майбутнього суперника у фіналі.

"Іспанія — це видатна збірна з чудовими футболістами та чіткою ігровою філософією. Я добре знаю цю команду й багатьох її гравців. Думаю, фінал буде дуже рівним".

Мессі також закликав уболівальників насолоджуватися моментом, адже вихід до другого поспіль фіналу чемпіонату світу є історичним досягненням.

"Ми знову у фіналі чемпіонату світу в статусі чинних чемпіонів. Вийти у два фінали поспіль вдається небагатьом, і ця команда це зробила. Це доводить, що наші успіхи — не випадковість", — підсумував Ліонель.

У півфіналі 39-річний аргентинець відзначився двома результативними передачами та був визнаний найкращим гравцем матчу. У фіналі чемпіонату світу-2026 збірна Аргентини зустрінеться з Іспанією 19 липня.