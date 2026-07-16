Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард збірної Аргентини пояснив, що допомогло команді дотиснути Англію та вийти до фіналу чемпіонату світу-2026.

Нападник збірної Аргентини Лаутаро Мартінес поділився емоціями після перемоги над Англією (2:1) у півфіналі чемпіонату світу-2026, зізнавшись, що ще до початку зустрічі був упевнений у своєму вирішальному голі.

"Я мріяв про цей гол, клянусь. Я сказав Алексісу Мак Аллістеру, що заб'ю. Сказав йому, що вийду на поле й принесу команді перемогу. Так і сталося – м'яч опинився в мене. Енцо теж забив чудовий гол. Тепер, коли я трохи заспокоївся, можу сказати: "Ця команда знову показала, з чого вона зроблена".

Також форвард пояснив, що, на його думку, стало ключовим фактором перемоги аргентинців над командою Томаса Тухеля.

"Вони втомилися. Вони пресингували 60 хвилин. Після цього сил у них уже не залишилося. Вони почали добре й навіть забили гол. Потім відійшли назад, і це дало нам більше спокою під час контролю м'яча. Ми розтягнули гру по всій ширині поля, і зрештою забили два м'ячі. А тепер, після трьох із половиною років, ми знову гратимемо у фіналі чемпіонату світу", — сказав форвард.

У фіналі світової першості збірна Аргентини зустрінеться з Іспанією. Матч за трофей відбудеться 19 липня.