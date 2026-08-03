Іспанія

Колишні представники вінгера РБ Лейпциг оскаржують зміну агентів, через що оформлення рекордного трансферу може затягнутися.

Трансфер вінгера РБ Лейпциг Яна Діоманде до Реала зіткнувся з несподіваними труднощами через суперечку між агентськими компаніями. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, компанія Maxidel Management, яка раніше представляла інтереси 19-річного футболіста, звернулася до ФІФА зі скаргою, звинувативши агентство Roc Nation у порушенні умов попередньої угоди після переходу гравця під його представництво.

Щоб не зірвати трансфер, сторони можуть скористатися механізмом тимчасової ліцензії для футболіста до остаточного врегулювання агентського спору. І Реал, і РБ Лейпциг зацікавлені у юридично бездоганному оформленні угоди, адже виплата комісійних неуповноваженій стороні може призвести до фінансових санкцій.

Раніше повідомлялося, що мадридський клуб готовий заплатити за Діоманде до 135 мільйонів євро з урахуванням бонусів, що зробить цей трансфер одним із найдорожчих у своїй історії.