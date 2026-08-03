Колишні представники вінгера РБ Лейпциг оскаржують зміну агентів, через що оформлення рекордного трансферу може затягнутися.
Ян Діоманде, Getty Images
03 серпня 2026, 09:46
Трансфер вінгера РБ Лейпциг Яна Діоманде до Реала зіткнувся з несподіваними труднощами через суперечку між агентськими компаніями. Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, компанія Maxidel Management, яка раніше представляла інтереси 19-річного футболіста, звернулася до ФІФА зі скаргою, звинувативши агентство Roc Nation у порушенні умов попередньої угоди після переходу гравця під його представництво.
Щоб не зірвати трансфер, сторони можуть скористатися механізмом тимчасової ліцензії для футболіста до остаточного врегулювання агентського спору. І Реал, і РБ Лейпциг зацікавлені у юридично бездоганному оформленні угоди, адже виплата комісійних неуповноваженій стороні може призвести до фінансових санкцій.
Раніше повідомлялося, що мадридський клуб готовий заплатити за Діоманде до 135 мільйонів євро з урахуванням бонусів, що зробить цей трансфер одним із найдорожчих у своїй історії.