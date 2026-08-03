Англія

Гравця хочуть залишити в АПЛ.

Англійський Бернлі за підсумками минулого сезону отримав пониження за класом та почне нову кампанію в Чемпіоншипі.

Тим часом триває розпродаж гравців "бордових" і, серед інших, клуб найближчим часом може залишити португальський опорний півзахисник Флорентіну Луїш.

26-річного виконавця лише цього літа викупили в лісабонської Бенфіки за 24 млн євро на тлі річної оренди за 2 млн євро, але утримання його контракту не в "елітному" дивізіоні є невигідним клубу.

Цікаво, що в контракті футболіста одразу було прописано опцію можливої річної оренди після 1 серпня, якщо Бернлі отримає пониження за класом.

Цим і скористався Іпсвіч, який підготував пропозицію оренди з правом викупу за 20 млн євро та домовився з "бордовими".

Залишилось лише отримати підтвердження з боку футболіста, який за минулий сезон віддав дві гольові передачі за 33 матчі.