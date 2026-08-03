Іспанія

Француз зосереджений на відновленні після травми, а інформацію про можливе розірвання контракту в його оточенні назвали неправдивою.

Попри численні чутки, захисник мадридського Реала Ферлан Менді не веде переговорів із клубом щодо дострокового припинення співпраці. Представники футболіста спростували інформацію про можливе розірвання контракту, наголосивши, що пріоритетом для француза залишається повернення на поле.

За інформацією Madrid Universal, Менді відновлюється після травми швидше, ніж очікувалося, і може повернутися до гри вже наприкінці вересня. Водночас його перспективи в команді ускладнилися після появи Марка Кукурельї та Альваро Каррераса, через що він опинився лише третім претендентом на місце на лівому фланзі оборони.

Повідомляється, що Реал розраховує звільнити місце у заявці для реєстрації потенційних новачків, серед яких Ян Діоманде та Родрі. Одним із варіантів називали дострокове розірвання контракту з Менді, що дозволило б скоротити зарплатну відомість, однак сам футболіст не має наміру залишати мадридський клуб.