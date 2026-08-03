Іспанія

За чемпіона світу проситимуть чималі гроші.

Іспанський центральний захисник Емерік Лапорт підкреслив свій високий клас виконавчої на нещодавньому чемпіонаті світу-2026, де його національна збірна здобула перемогу.

Після цього 32-річний виконавець готується до повернення до клубних справ у баскському Атлетіку, але гарна форма досвідченого футболіста робить його одним із кандидатів на трансфер до іншого клубу.

Зокрема, каталонська Барселона зацікавлена в підписанні іспанця.

Однак "леви" також мають свої інтереси та всіляко уникатимуть навіть потенційних розмов про перехід Лапорта.

Як один із кроків, вони встановили шалений цінник на гравця, який має ще два роки контракту з клубом.

Імовірним покупцям через це доведеться починати розмову з пропозицій, щонайменше, у 80 млн євро.

Тим не менш, під час чемпіонату світу-2026 спортивний директор Барси Деку особисто був присутній на матчах збірної Іспанії та спостерігав саме за цим гравцем.