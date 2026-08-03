Італія

Гравця вже двічі відправляли по орендах.

Малійський нападник Ель-Біляль Туре свого часу коштував бергамаській Аталанті 30,2 млн євро в якості трансферу з іспанської Альмерії влітку 2023 року.

Але жодним чином такі витрати перехід 24-річного виконавця не виправдав, тож останніх два сезони футболіст провів по орендах у німецькому Штутгарті та турецькому Бешикташі, які дозволили "Богині" компенсувати бодай 4,6 млн євро.

Зрештою, цього літа бергамаски вирішили поставити крапку в цій історії взаємин із футболістом та почали перемовини з Пармою, яка запропонувала оренду з подальшим викупом за 11 млн євро.

Наразі ведуться фінальні перемовини поміж "жовто-синіми" та гравцем.

Туре в минулому сезоні забив сім голів та віддав п’ять асистів у 26 матчах.