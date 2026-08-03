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УЄФА обговорює відкликання листів підтримки чинного очільника ФІФА, що може стати серйозним сигналом недовіри напередодні виборів 2027 року.

Європейські футбольні асоціації розглядають можливість відкликання листів, у яких раніше підтримали кандидатуру Джанні Інфантіно на майбутніх виборах президента ФІФА. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, така ініціатива обговорюється як спосіб посилити тиск на чинного керівника ФІФА та змусити його переглянути свої подальші плани. Серед варіантів розглядається як одночасне відкликання листів, так і поступова відмова від підтримки окремими федераціями, що фактично стане демонстрацією недовіри до Інфантіно.

Раніше президент УЄФА Александер Чеферін закликав асоціації, які письмово підтримали Інфантіно, скасувати свої заяви.

Зазначається, що із 55 національних асоціацій УЄФА лише три — Німеччина, Румунія та Норвегія — не підписували листів на підтримку президента ФІФА. Загалом кандидатуру Інфантіно раніше підтримали 200 із 211 членів світової футбольної організації, хоча, за даними джерела, частина федерацій не приховувала сумнівів щодо його можливого нового терміну.

Чергові вибори президента ФІФА мають відбутися у березні 2027 року.