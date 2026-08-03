Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 3 серпня та розпочнеться о 18:00.

У рамках першого туру української Прем'єр-ліги-2026/27 у Львові донецький Шахтар зіграє домашній матч проти Кудрівки.

ШАХТАР — КУДРІВКА

ПОНЕДІЛОК, 3 СЕРПНЯ, 18:00. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДМИТРО ПАНЧИШИН (ХАРКІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Чинний чемпіон країни серед останніх долучається до нового сезону. Арда Туран цього разу отримав насправді рідкісну для сучасних представників нашої країни в єврокубках можливість спокійно попрацювати з командою на міжнародних зборах та уникнути участі в кваліфікації. На відміну від попереднього року, коли в турецького фахівця й двох тижнів на нормальну підготовку команди не було. Але які в підсумку виступи в єврокубках мав Шахтар!

Цього ж разу все було доволі просто — "гірникам" наразі немає жодного сенсу тримати в голові думки про основний раунд Ліги чемпіонів УЄФА, бо вісьмох суперників там завчасно не вгадаєш та й за найближчий місяць багато може чого трапитись. Тож зараз "помаранчево-чорні" зосереджені виключно на чемпіонаті, де стартові два тури виглядають гарною можливістю набрати оберти. А от далі… далі підуть дуже серйозні випробування.

Але почнемо з першого суперника для Шахтаря — Кудрівки. Абсолютні новачки "елітного" дивізіону в минулому сезоні зуміли втримати своє місце в УПЛ фактично в останній момент та завдяки серії пенальті проти волочиського Агробізнеса. При цьому "яструби" запам’ятались одразу кількома цікавими моментами за ходом кампанії: мали в своєму складі одного з найкращий бомбардирів чемпіонату Андрія Сторчоуса, який пішов улітку до Олександрії, здобули чималу кількість фанатів на старті своєю грою, але в розпал сезону не побоялись звільнити Василя Баранова, і Олександр Протченко в підсумку допоміг команді залишити місце в "еліті".

Однак фундаментальні проблеми Кудрівки за літо навряд чи були вирішені, і чи не головна з них — відсутність матчів на рідному стадіоні через зрозумілі причини. А ще в колективу з Чернігівської області відбулась чи не найбільша серед усіх команд УПЛ ротація кадрів, і замість таких відомих прізвищ, як той-таки Сторчоус, Олександр Козак, Євгеній Морозко, Артем Лєгостаєв та Артем Мачелюк, кольори клубу тепер захищають Дмитро Семенов, Костянтин Бичек, Сергій Стень, Іван Петряк, Євгеній Пасіч та Родіон Плакса. І ще два орендованих у Шахтаря футболіста Кирило Сігеєв та Олександр Ющенко, але в контексті прийдешньої гри вони нас не цікавлять.

"Гірники" також були активними на трансферному ринку, але це активність узагалі іншого походження. Шахтар готується до Ліги чемпіонів, але й на внутрішній арені хоче здобути абсолютно все. Тож Туран крок за кроком зібрав фактично два рівноцінних склади, і, звичайно, клуб не оминув можливості прикупити собі ще двох бразильських вінгерів Раяна Роберто та Бруніньйо на 20 млн євро, бо якщо наближається велика вітрина, то на неї треба виходити в максимально ефектному вбранні.

Але ж були ще й підписання Глейкера Мендози та Олександра Караваєва, тож так, дійсно, в перших турах ми й побачимо, як потрохи кристалізується "той склад", який донеччани будуть використовувати в матчах чемпіонату. А там і травмований Дмитро Різник, який пропустив усі товариські матчі на літніх зборах, має підтягнутись.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Шахтар: Твардовський — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва, Назарина, Марлон Гомес — Аліссон, Еліас, Невертон.

Кудрівка: Яшков — Є. Пасіч, Векляк, Потімков, Мельничук — Смирний, Думанюк — Стень, Плакса, Бєляєв — Овусу.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Кудрівка може пропустити 50 гол в УПЛ (ще два м’ячі);

- Шахтар не грає внічию в чемпіонаті вісім матчів поспіль: сім перемог та поразка;

- Кудрівка в гостях не перемагала впродовж останніх шістьох матчах УПЛ: дві нічиїх, чотири поразки;

- Шахтар може провести 500 "сухий" матч у чемпіонаті;

- Кудрівка може зіграти 10 безгольовий матч в УПЛ.

- Кудрівка за Олександра Протченка ще не грала внічию в чемпіонаті: дві перемоги, дві поразки;

- Дмитро Криськів (Шахтар) може провести 100 матч в УПЛ;

- Мар’ян Швед (Шахтар) може забити 30 гол у чемпіонаті.

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