Іспанія

Іспанський вінгер відкритий до переходу в ПСЖ, а переговори між клубами можуть розпочатися найближчим часом.

Ферран Торрес може залишити Барселону вже цього літа. Про це повідомляють Marca та журналіст Маттео Моретто.



За інформацією джерел, 26-річний іспанець почувається недооціненим у каталонському клубі та призупинив переговори щодо продовження контракту. На цьому тлі головним претендентом на футболіста став ПСЖ, який уже працює над його підписанням.



Повідомляється, що найближчим часом Барселона та ПСЖ можуть розпочати офіційні переговори щодо суми трансферу. При цьому каталонський клуб готовий розглянути продаж лише у випадку, якщо сам гравець підтвердить бажання залишити команду. Минулого сезону Торрес провів результативну кампанію, відзначившись 21 забитим м'ячем та 3 асистами у 49 поєдинках.

До цього була інформація, що Ферран переконаний, що керманич команди Ганс-Дітер Флік ставився до нього несправедливо протягом минулої кампанії.