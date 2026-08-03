Італія

Але турки спробують ще.

Португальський нападник Рафаел Леау цього літа вирішив залишити італійський Мілан та спробувати себе в іншому чемпіонаті.

Однак час минає, а реальну активність довкола 27-річного виконавця виявляють хіба що турецькі клуби, які завжди є ласими до підписань іменитих футболістів.

Але навіть 40 млн євро від Фенербахче в якості першої пропозиції щодо гравця виявились не здатними схилити "россонері" до продажу, оскільки таку суму "канарки" хотіли прописати лише в якості опції викупу після річної оренди.

Повідомляється, що на цьому перемовини поміж сторонами не завершено й найближчим часом Фенербхаче має зробити ще одну пропозицію.