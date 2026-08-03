Іспанія

Низка гравців каталонців перебувають на відновленні.

Каталонська Жирона ввечері 1 серпня провела домашній товариський матч проти лондонського Арсеналу та поступилась суперникам із рахунком 1:4.

Український нападник Віктор Циганков не зміг узяти участь у цьому протистоянні, тоді як Владислав Ванат грав із перших хвилин до заміни на Олександра Піщура на 61 хвилині, і тоді ж Владислав Крапивцов потіснив у рамці воріт Пауло Гассанігу.

Пізніше "червоно-білі" прокоментували відсутність Циганкова на цьому матчі.

"Ясер Аспрілья, Порту, Віктор Циганков та Іван Моранте вибули з гри та продовжують процес відновлення, щоб бути доступними для товариських матчів пізніше", — ідеться в заяві Жирони.

Нагадаємо, що довкола Віктора Циганкова паралельно не стихають чутки про можливий трансфер.