Низка гравців каталонців перебувають на відновленні.
Віктор Циганков, Getty Images
03 серпня 2026, 07:40
Каталонська Жирона ввечері 1 серпня провела домашній товариський матч проти лондонського Арсеналу та поступилась суперникам із рахунком 1:4.
Український нападник Віктор Циганков не зміг узяти участь у цьому протистоянні, тоді як Владислав Ванат грав із перших хвилин до заміни на Олександра Піщура на 61 хвилині, і тоді ж Владислав Крапивцов потіснив у рамці воріт Пауло Гассанігу.
Пізніше "червоно-білі" прокоментували відсутність Циганкова на цьому матчі.
"Ясер Аспрілья, Порту, Віктор Циганков та Іван Моранте вибули з гри та продовжують процес відновлення, щоб бути доступними для товариських матчів пізніше", — ідеться в заяві Жирони.
Нагадаємо, що довкола Віктора Циганкова паралельно не стихають чутки про можливий трансфер.