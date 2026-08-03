Ліга конференцій

Бригаду Віктора Копієвського призначено на зустріч між Лугано та Рунавіком у третьому відбірковому раунді.

УЄФА визначив суддівську бригаду на матч третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між швейцарським Лугано та фарерським Рунавіком. Поєдинок обслуговуватимуть українські арбітри.

Головним суддею зустрічі призначено Віктора Копієвського. Для нього це буде перший матч за участю цих команд.

На лініях Копієвському допомагатимуть Семен Шлончак та Віктор Нижник, а функції четвертого арбітра виконуватиме Дмитро Кубряк.

За роботу системи VAR відповідатиме Денис Шурман, асистентом відеоарбітра призначено Олександра Шандора.

У нинішньому сезоні Копієвський уже працював на матчі кваліфікації Ліги Європи між Ференцварошем і Твенте, а також обслуговував поєдинок відбору до юнацького чемпіонату Європи U-19 між збірними Литви та Північної Ірландії.

Матч Лугано – Рунавік відбудеться 6 серпня. Початок зустрічі запланований на 21:30 за київським часом.