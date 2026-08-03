Іспанія

Досвідчений угорський голкіпер залишив РБ Лейпциг після багатьох років виступів у Німеччині.

Вільярреал офіційно оголосив про підписання Петера Гулачі.



36-річний угорський воротар перейшов до іспанського клубу з РБ Лейпциг, успішно пройшовши медичне обстеження та підписавши контракт. Повідомляється, що сума трансферу складе 2 мільйони євро.

Гулачі виступав за РБ Лейпциг із 2015 року та став одним із символів клубу. За цей час він провів 362 офіційні матчі, двічі виграв Кубок Німеччини та Суперкубок Німеччини, а також багато років залишався основним воротарем збірної Угорщини.