Головний тренер каталонців підтвердив, що клуб працює над підсиленням атаки.
Флік, gettyimages
03 серпня 2026, 17:23
Головний тренер Барселони Гансі Флік
прокоментував ситуацію з можливим підписанням нового нападника. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо
.
”Нам потрібно зачекати. Я повністю довіряю Деку. Ми знаємо, що маємо щось зробити. Це також залежить від Феррана Торреса — подивимося”,
— сказав Флік.
Таким чином німецький фахівець підтвердив, що каталонський клуб продовжує працювати над можливим підсиленням лінії атаки, однак остаточне рішення залежатиме від розвитку ситуації всередині команди та трансферного ринку.