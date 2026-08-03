Головний тренер Барселони Гансі Флік прокоментував ситуацію з можливим підписанням нового нападника. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Нам потрібно зачекати. Я повністю довіряю Деку. Ми знаємо, що маємо щось зробити. Це також залежить від Феррана Торреса — подивимося”, — сказав Флік.

Таким чином німецький фахівець підтвердив, що каталонський клуб продовжує працювати над можливим підсиленням лінії атаки, однак остаточне рішення залежатиме від розвитку ситуації всередині команди та трансферного ринку.