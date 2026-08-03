Іспанія

Головний тренер каталонців підтвердив, що клуб працює над підсиленням атаки.

Головний тренерпрокоментував ситуацію з можливим підписанням нового нападника. Про це повідомив інсайдер— сказав Флік.Таким чином німецький фахівець підтвердив, що каталонський клуб продовжує працювати над можливим підсиленням лінії атаки, однак остаточне рішення залежатиме від розвитку ситуації всередині команди та трансферного ринку.