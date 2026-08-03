Мадридський клуб зробив перший крок щодо вінгера Ліверпуля, однак переговори поки не просунулися.
К’єза, gettyimages
03 серпня 2026, 16:24
Атлетіко Мадрид намагався розпочати роботу над трансфером Федеріко К’єзи. Про це повідомляє Foot Mercato.
За інформацією джерела, мадридці уважно стежать за ситуацією 28-річного італійського вінгера, однак на цьому етапі жодних просунутих переговорів між сторонами немає. Окрім Атлетіко, інтерес до К’єзи проявляють і кілька клубів італійської Серії А. Водночас сам футболіст поки що сподівається закріпитися в складі Ліверпуля та продовжити кар’єру на Енфілді.
Федеріко К’єза перейшов до Ліверпуля після успішних виступів за Ювентус та Фіорентину. У його активі також перемога на Євро-2020 у складі збірної Італії, де він був одним із ключових гравців команди. Минулого сезону К'єза провів 36 матчів, в яких забив три м'ячі та віддав три гольові передачі.