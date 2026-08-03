Іспанія

Мадридський клуб зробив перший крок щодо вінгера Ліверпуля, однак переговори поки не просунулися.

Атлетіко Мадрид намагався розпочати роботу над трансфером Федеріко К’єзи. Про це повідомляє Foot Mercato.



За інформацією джерела, мадридці уважно стежать за ситуацією 28-річного італійського вінгера, однак на цьому етапі жодних просунутих переговорів між сторонами немає. Окрім Атлетіко, інтерес до К’єзи проявляють і кілька клубів італійської Серії А. Водночас сам футболіст поки що сподівається закріпитися в складі Ліверпуля та продовжити кар’єру на Енфілді.



Федеріко К’єза перейшов до Ліверпуля після успішних виступів за Ювентус та Фіорентину. У його активі також перемога на Євро-2020 у складі збірної Італії, де він був одним із ключових гравців команди. Минулого сезону К'єза провів 36 матчів, в яких забив три м'ячі та віддав три гольові передачі.