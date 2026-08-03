Команда Арда Турана несподівано втратила перевагу перед перервою, але в другому таймі спокійно закрила гру.
Шахтар — Кудрівка, фото ФК Шахтар Донецьк
03 серпня 2026, 20:03
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шахтар — Кудрівка 5:1
Голи: Аліссон, 32, Еліас, 55, 72, 90+2, Мейрелліш, 79 — Думанюк, 42
Шахтар: Різник — Вінісіус (Караваєв, 84), Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва (Мейрелліш, 79), Назарина (Очеретько, 68), Бондаренко (Цуканов, 68) — Аліссон, Еліас, Мендоза (Невертон, 68).
Кудрівка: Яшков — Є. Пасіч, Векляк (Верлей, 77), Сердюк, Мельничук — Смирний (Кая, 63), Думанюк (Адеоє, 77), Семенов — Світюха (Бичек, 63), Овусу (Єсін, 90), Бєляєв.
Попередження: Мендоза — Думанюк, Бичек