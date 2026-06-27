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Football.ua разом із партнером betking розповідає, які ставки на матч ЧС-2026 рекомендують обрати провідні українські футбольні експерти.

У ранковий час 28 червня, у рамках групового етапу чемпіонату світу-2026 відбудеться поєдинок, у якому збірна Йорданії спробує створити сенсацію у грі проти чинних чемпіонів світу — збірної Аргентини. Зустріч розпочнеться о 05:00 за київським часом.

Цей поєдинок викликає величезний інтерес, адже для азійської команди це унікальний шанс перевірити свої сили на тлі найсильнішої збірної планети. Аргентинці під керівництвом Ліонеля Скалоні прибули на турнір виключно за захистом титулу, тому в кожному матчі намагаються діяти з позиції сили, демонструючи тотальний контроль м’яча, філігранну техніку та блискавичні комбінації в атаці.

Збірна Йорданії чудово розуміє статус суперника, тому з перших хвилин вибудує щільні оборонні редути. Йорданці сподіватимуться на самовідданість у захисті, жорстку персональну опіку лідерів суперника та рідкісні контратаки. Очікується тотальний тиск з боку південноамериканців, яким важливо швидко зламати чужу оборону, щоб уникнути зайвої нервозності.

Провідні українські футбольні діячі поділилися своїми думками та варіантами для ставок на цей поєдинок на betking.

Журналіст та коментатор Ігор Циганик упевнений, що головна зірка "альбіселесте" вкотре підтвердить свій космічний статус. Він вважає, що захисники азійської команди не зможуть стримати капітана аргентинців протягом усього поєдинку. Він обирає ставку "Автор голу — Ліонель Мессі у будь-який час" із коефіцієнтом 1.5.

Відомий український тренер Мирон Маркевич очікує, що фаворит не буде відкладати справу у довгу шухляду та спробує забезпечити собі комфортний результат ще до перерви. На думку фахівця, стартовий натиск Аргентини завершиться їхньою перевагою у перші 45 хвилин. Його вибір — ставка на перемогу Аргентини в 1 таймі з коефіцієнтом 1.54.

Своєю чергою, коментатор Віктор Вацко схиляється до прагматичного сценарію та абсолютної домінації фаворита. Він переконаний, що оборона Аргентини відпрацює бездоганно, не дозволивши супернику створити серйозної загрози біля власних воріт. Він пропонує класичну ставку "Обидві команди заб’ють — Ні" за коефіцієнт 1.54.

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