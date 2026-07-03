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Football.ua разом із партнером betking розповідає, які ставки на матч ЧС-2026 рекомендують обрати провідні українські футбольні експерти.

Плей-оф чемпіонату світу-2026 продовжиться поєдинком між збірними Аргентини та Кабо-Верде. Чинні чемпіони світу впевнено подолали груповий етап і вважаються одними з головних претендентів на титул, тоді як африканська команда вже стала одним із головних відкриттів турніру. Попри статус фаворита аргентинців, Кабо-Верде спробує продовжити свою історичну кампанію.

Аргентина без особливих труднощів виграла свою групу, продемонструвавши надійну гру як в атаці, так і в обороні. Команда Ліонеля Скалоні пропустила лише один м'яч, який був забитий у матчі, де тренер використав резервний склад. Лідером "альбіселесте" залишається Ліонель Мессі, який із шістьма голами очолює список найкращих бомбардирів турніру та продовжує переписувати історію чемпіонатів світу.

Кабо-Верде також може бути задоволене своїм виступом на мундіалі. Команда Бубішти вперше у своїй історії дісталася такої стадії турніру, зробивши це завдяки організованій грі, дисципліні та небезпечним контратакам. Африканська збірна вже довела, що здатна нав'язувати боротьбу навіть сильнішим суперникам, але тепер на неї чекає найскладніше випробування.

Очікується, що Аргентина контролюватиме хід зустрічі з перших хвилин і намагатиметься швидко реалізувати свою перевагу в класі. Кабо-Верде зробить ставку на компактну оборону та пошук шансів у швидких випадах, однак стримати одного з головних фаворитів турніру буде надзвичайно непросто.

Провідні українські футбольні діячі поділилися своїми думками та варіантами для ставок на цей поєдинок на betking.

Журналіст та коментатор Ігор Циганик вважає, що Ліонель Мессі знову відзначиться результативною дією. На його думку, капітан аргентинців перебуває у чудовій формі й має всі шанси поповнити свій бомбардирський доробок. Тому його прогноз — автор голу: Ліонель Мессі (у будь-який час) з коефіцієнтом 1.52.

Відомий український тренер Мирон Маркевич очікує результативного футболу в цьому протистоянні. На його думку, атакувальний потенціал Аргентини дозволить командам подолати позначку у два забиті м'ячі. Тому його вибір — тотал більше 2,5 з коефіцієнтом 1.63.

Своєю чергою, коментатор Віктор Вацко прогнозує впевнену перемогу чинних чемпіонів світу. Він вважає, що різниця в класі між командами буде відчутною, а Аргентина здобуде перемогу щонайменше у два м'ячі. Тому його ставка — фора Аргентини (-1,5) з коефіцієнтом 1.53.

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