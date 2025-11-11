Туреччина

Гравець Трабзонспора отримав нагороду на Turkuvaz Medya Sports Summit у Стамбулі.

Український нападник Трабзонспора Олександр Зубков отримав звання найкращого правого вінгера року в Туреччині.

Нагороду він здобув за підсумками престижного заходу Turkuvaz Medya Sports Summit, який відбувся у Стамбулі.

Зубков, який перейшов до Трабзонспора із Шахтаря у лютому 2025 року за 6 мільйонів євро, став одним із ключових гравців турецького клубу.

У 32 матчах за команду він забив 9 голів і віддав 4 результативні передачі, що дозволило йому стати одним із найефективніших флангових гравців чемпіонату.