Гравець Трабзонспора отримав нагороду на Turkuvaz Medya Sports Summit у Стамбулі.
Олександр Зубков, Getty Images
11 листопада 2025, 20:55
Український нападник Трабзонспора Олександр Зубков отримав звання найкращого правого вінгера року в Туреччині.
Нагороду він здобув за підсумками престижного заходу Turkuvaz Medya Sports Summit, який відбувся у Стамбулі.
Зубков, який перейшов до Трабзонспора із Шахтаря у лютому 2025 року за 6 мільйонів євро, став одним із ключових гравців турецького клубу.
У 32 матчах за команду він забив 9 голів і віддав 4 результативні передачі, що дозволило йому стати одним із найефективніших флангових гравців чемпіонату.