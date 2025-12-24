Туреччина

Камерунський воротар в захваті від оренди в Трабзонспорі

Андре Онана, який ще нещодавно був головним об'єктом критики в Манчестер Юнайтед, схоже, нарешті знайшов душевний спокій.

Перейшовши до турецького Трабзонспора на правах річної оренди, голкіпер дав розлоге інтерв'ю для клубних медіа, у якому зізнався, що цей переїзд став для нього справжнім порятунком. У відео під назвою "День із життя Андре Онана" 28-річний воротар випромінював радість, якої вболівальники червоних дияволів не бачили вже давно.

Онана прямо заявив, що зараз відчуває себе максимально комфортно.

"Я дуже щасливий, повірте мені. Я проживаю найкращий період свого життя. Я не можу скаржитися, я дуже радий бути тут", — поділився Андре.

Окрему увагу воротар приділив місцевим вболівальникам. Якщо в Англії кожен його крок розглядали під мікроскопом і піддавали сумніву, то в Трабзоні він став справжнім кумиром, чию присутність цінують. Онана навіть розповів кумедну історію про те, як фанати проявляють свою любов:

"Іноді я просто їду в машині, і хтось підрізає мене, щоб зупинити. Кажуть: "Онана, стій, я хочу фото!". Я думаю про себе: "Так, але ми могли б зробити це іншим способом". Але коли я бачу, які вони щасливі, теж стаю щасливим. Я люблю їх і люблю це відчуття пристрасті. Це щось неймовірне", — наголосив голкіпер.

Попри те, що орендна угода розрахована до червня 2026 року і не містить опції викупу, керівництво Трабзонспора вже вражене впливом Онана на команду. За повідомленнями інсайдерів, клуб розглядає можливість переговорів з Манчестер Юнайтед про повноцінний трансфер або продовження оренди.