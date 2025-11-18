Туреччина

У Туреччині говорять про можливу домовленість щодо трансферу.

Центральний захисник Арсеній Батагов продовжує набирати обертів у складі Трабзонспор — і саме це, за даними Günebakış Gazetesi, вже активно обговорюється у кулуарах турецького футболу.

За інформацією джерела, інтерес до 23-річного українця різко виріс після його прогресу під керівництвом Фатіха Текке.

Батагов, якого Трабзонспор придбав у Зорі у 2024 році як інвестицію в майбутнє, значно підняв свою вартість. Якщо на момент переходу він оцінювався у 2.8 мільйона євро, то наприкінці 2025 року його ринкова ціна сягнула вже 7 мільйонів.

ЗМІ стверджують, що за Батаговим уважно стежать клуби з Англії та Німеччини, а зимове трансферне вікно може стати для нього вирішальним. Зазначається, що існує "попередня домовленість" щодо його продажу, утім керівництво Трабзонспор офіційно не коментує ці чутки.

Раніше повідомлялося, що Арсеній Батагов зазнав серйозної травми у тренувальній залі — у нього діагностовано розрив м’яза.