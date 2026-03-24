Німецький фахівець заявив, що жодних контактів із мадридським клубом не було.

Юрген Клопп прокоментував інформацію про можливе призначення у Реал, категорично заперечивши будь-які контакти з мадридським клубом. Як повідомляє Goal.com, нинішній керівник футбольного напрямку компанії Ред Булл висловив роздратування через постійні чутки.

"Коли новина стає справжньою новиною? Коли хтось просто записує щось на папері або коли в цьому є хоч крапля правди?"

Клопп іронічно описав, як нібито могли б виглядати переговори з мадридцями, наголосивши, що нічого подібного не відбувалося.

"Як це має виглядати? Що, Реал мені дзвонить і каже: "Юргене, можеш собі таке уявити?" Флорентіно Перес дзвонить і питає: "Юргене, як справи? Хочеш спробувати?" Чи достатньо, щоб якесь ЗМІ написало будь-яку нісенітницю?"

За словами німця, подібні історії не мають жодного підґрунтя.

"Якби Реал справді дзвонив, у якийсь момент про це стало б відомо. А все це повна нісенітниця. Вони жодного разу не дзвонили! Мій агент поруч, можете спитати у нього — йому теж ніхто не дзвонив".

Клопп також додав, що наразі не планує повертатися до тренерської роботи, хоча й не виключає цього в майбутньому.

"Зараз я про це не замислююсь. Але як тренер, я ще не завершив свою кар'єру. Хто знає, що чекає найближчими роками?", — підсумував німець.

