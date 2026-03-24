Франція

Французький клуб не бачить підстав змінювати календар попри ігри парижан у Лізі чемпіонів.

Ланс не підтримав ініціативу ПСЖ щодо перенесення матчу 29-го туру Ліги 1, який запланований на 11 квітня. Парижани зверталися до Професійної футбольної ліги Франції з проханням змінити дату зустрічі через щільний графік у Лізі чемпіонів.

Як повідомляє офіційна сторінка клубу з Ланса, команда не вважає аргументи суперника достатніми для коригування розкладу та наполягає на проведенні гри у визначений термін. У клубі переконані, що немає об’єктивних причин для перенесення поєдинку.

Зустріч між Лансом і ПСЖ припадає на період між двома матчами чвертьфіналу Ліги чемпіонів, у яких парижани зіграють проти Ліверпуля. Попри це, остаточне рішення щодо можливих змін у календарі ухвалюватиме керівний орган ліги.

Очікується, що комісія LFP розгляне це питання 26 березня. Навіть у разі незгоди Ланса, рішення може бути прийняте на користь ПСЖ.

