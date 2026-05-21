До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 20 травня 2026 року.

Завершилася 1547 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Президент Володимир Зеленський з посиланням на розвідку стверджує, що армія рф, не без допомоги Білорусі, може розширити свою агресію на Чернігівсько-Київському напрямку. На цих ділянках, за його словами, Україна збільшить обсяг своїх військових сил. Також загрозу наступу рф з боку Білорусі назвав реальною головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Крім того, за даними розвідки, росія готує нову хвилю мобілізації та планує залучити до війни ще 100 тисяч людей.

- Правоохоронці підозрюють керівництво територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській і Житомирській областях у прикритті офісів, де виготовляли порнографію. За даними слідства, вони могли покривати діяльність моделей, які незаконно створювали й поширювали через інтернет відео еротичного й порнографічного характеру.

- Уночі проти 20 травня війська рф атакували реактивними безпілотниками місто Конотоп на Сумщині та Дніпро. Міський голова Конотопа Артем Семеніхін розповів про «безліч» вибитих вікон і дверей у домівках та адміністративних будівлях, зокрема, в центральній районній лікарні. Також, за його словами, був зруйнований місцевий музей. Внаслідок удару по Конотопу загинула 94-річна місцева жителька та постраждали ще 11 людей. У Дніпрі від атаки загинули двоє людей, ще шестеро постраждали. Там армія рф пошкодила продуктовий склад, приватні будинки та автомобіль.

- Як стверджує Reuters із посиланням на джерела та офіційні дані, майже всі великі нафтопереробні заводи в центрі росії були змушені призупинити роботу або скоротити виробництво пального. Це пов’язано з останніми атаками українських дронів. Повідомляється, що один із найбільших нафтопереробних заводів росії — Кіриський НПЗ з потужністю 20 мільйонів метричних тонн на рік — повністю зупинений з 5 травня.

- Шевченківський суд Києва виправдав Юсуфа Мамешева — ключового свідка у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у пособництві росії. Мамешева звинувачували в неправдивих свідченнях.

- Бізнесмен і фігурант справи "Мідас" про корупцію в енергетиці Тимур Міндіч вимагає через суд скасувати введені проти нього санкції. Відповідачем у позові вказано президента Володимира Зеленського. Про це йдеться на сайті Касаційного адміністративного суду.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 177 бойових зіткнень. Противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 72 авіаційні удари, скинув 230 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5558 дронів-камікадзе та здійснив 2297 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося три боєзіткнення. Противник завдав двох авіаударів, скинув сім КАБ, здійснив 66 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, чотири з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів в районі Стариці.

На Куп’янському напрямку наші захисники зупиняють дві ворожі атаки в напрямках населених пунктів Куп’янськ та Новоосинове.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 11 спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Дробишеве, Діброва, Озерне, Лиман, Ямпіль. Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили п’ять спроб загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Закітне та Рай-Олександрівка.

На Краматорському та Придніпровському напрямках сьогодні ворог активних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 18 атак поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Плещіївки, Торецького та Кучерів Яру. Одне боєзіткнення досі триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 25 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Гришине, Новоолександрівка, Покровськ, Затишок, Никанорівка, Шевченко, Василівка, Котлине, Удачне, Молодецьке. Два боєзіткнення тривають. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 32 окупанти та 13 поранено; знищено одну артилерійську систему, дві одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога; пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, шість гармат та 72 укриття особового складу противника. Знищено 7 подавлено 228 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти чотири рази намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Олександроград, Іванівка та Калинівське.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 23 атаки окупантів у бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Воздвижівки, Цвіткового, Староукраїнки, Добропілля, Залізничне, Гуляйпільське, Оленокостянтинівка, Чарівне. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському напрямку ворог проводив дві наступальні дії в районах населених пунктів Щербаки та Степногірськ.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Хороші контакти були в нашої команди з американською стороною – і по питаннях нашої безпекової співпраці, і по дипломатії щодо росіян.

Якщо вдасться цими тижнями повернутися до змістовної тристоронньої комунікації і залучити європейців, це буде правильним результатом.

Ми зі свого боку готові до таких кроків. Розраховую, що партнери теж будуть готові й що росіяни не будуть ховатися. Дякую кожному, хто з Україною!".

