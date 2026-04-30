ЧЕТВЕР, 30 КВІТНЯ, 22:00 ▪️ ЕШТАДІУ МУНІСІПАЛ ДЕ БРАГА, БРАГА ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР (АНГЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Брага підходить до цього матчу з відчуттям незавершеної справи. П’ятнадцять років тому вони вже грали у фіналі Ліги Європи, але поступилися Порту, і тепер мають шанс зробити ще один крок до трофею. Команда Карлоса Вісенса, який також відомий своєю роботою у тренерському штабі Манчестер Сіті під керівництвом Пепа Гвардіоли, впевнено пройшла попередні раунди, зокрема вибила Бетіс із загальним рахунком 5:3, продемонструвавши характер і вміння додавати у вирішальні моменти.

У цьому розіграші турніру Брага вирізняється надійною обороною — сім "сухих" матчів є найкращим показником серед усіх учасників. Попри нестабільність у внутрішньому чемпіонаті, де команда ризикує залишитися поза топ-3, саме єврокубки стали головним пріоритетом. Додаткової впевненості додає і домашня статистика: безпрограшна серія проти німецьких клубів на власному полі (3 перемоги, 1 нічия).

Фрайбург, у свою чергу, переживає історичний момент — вперше в історії клуб дістався півфіналу єврокубка. Команда Юліана Шустера вразила своєю результативністю у плейоф, розгромивши Генк і Сельту із загальним рахунком 11:3. В Європі німці виглядають значно переконливіше, ніж у Бундеслізі, де останні результати залишають бажати кращого.

Поразки від Штутгарта у Кубку Німеччини та Боруссії Дортмунд у чемпіонаті дещо похитнули впевненість Фрайбурга, а їхня виїзна форма в Лізі Європи також викликає питання — лише дві перемоги в останніх дев’яти матчах. Втім, команда вміє грати за результатом і цілком може зробити ставку на прагматичний футбол із акцентом на контратаки.

Очікується, що Брага контролюватиме м’яч і темп гри, намагаючись розтягнути оборону суперника через фланги та активність Орти. Фрайбург, навпаки, діятиме компактно, розраховуючи на швидкі переходи в атаку та стандарти. У такому протистоянні все може вирішити один епізод — ціна помилки буде надто високою.