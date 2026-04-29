Головний тренер Астон Вілли поділився очікуваннями від першого матчу проти Ноттінгем Форест.

У середу вдень на тренувальній базі в Бодімур-Хіт головний тренер Астон Вілли Унаї Емері поспілкувався з журналістами напередодні першого матчу півфіналу Ліги Європи УЄФА. Вже у четвер Віллани вирушать на Сіті Граунд, щоб зійтися у суто англійському протистоянні з Ноттінгем Форест і зробити перший крок до омріяного фіналу.

Іспанський фахівець високо оцінив суперника та наголосив, що фаворита в цій парі наразі немає:

"Звичайно, наші результати цього сезону справді фантастичні, але зараз у півфіналі шанси 50 на 50.У них є своя історія в Європі — перемога в Лізі чемпіонів. У нас також є своя історія, хоч і не недавня. Тепер обидві команди хочуть продовжити робити щось важливе на європейській арені".

Емері очікує вкрай складного тактичного двобою, який не вирішиться за перші 90 хвилин. Він відзначив атакувальний потенціал команди Вітора Перейри, яка останнім часом демонструє високу результативність:

"Я очікую, що це буде довгий матч. Чому? Тому що вони зараз грають із величезною впевненістю. Останні два матчі були вражаючими — вони забили чотири та п'ять голів. Вони фантастично змагаються, і я очікую дуже розумної гри з їхнього боку. Нам доведеться грати так само розумно, намагатися домінувати та зупинити їхній імпульс, особливо стандартні положення, з яких вони забивають багато голів".

Говорячи про стабільність своєї команди, яка паралельно бореться за місце в топ-5 Прем'єр-ліги та путівку до Ліги чемпіонів, Емері підкреслив важливість максимальної концентрації та командної роботи:

"Те, як ми змагаємося цього року — це просто фантастика. Але у футболі треба перемагати, знову перемагати і ще раз перемагати. Це єдиний спосіб вижити. Зараз не час для індивідуального егоїзму. Гратиме футболіст 90 хвилин, 30 чи лише дві — кожен має бути сфокусованим і готовим віддати імпульс команді. Ми всі маємо спільну, дуже важливу мету".

Для Емері на чолі Астон Вілли це вже не перший півфінал. Команда програвала на цій стадії Олімпіакосу та Крістал Пелас (у Кубку Англії), але тренер закликає залишити минуле позаду:

"У футболі все, що ти робив раніше — можливо, це було фантастично, можливо, ні — але це вже в минулому. Тепер починається новий розділ, і я хочу написати його тут. Ми маємо використати наш попередній досвід, щоб зреагувати краще, ніж робили це раніше".

Також наставник бірмінгемців віддав належне головному тренеру суперників:

"Вітор Перейра виконав фантастичну роботу у Вулвергемптоні, а тепер робить те саме у "Ноттінгем Форест. Португальські тренери завжди дуже конкурентоспроможні. Це фантастичний фахівець, і те, як вони можуть грати на найвищому рівні в Європі, паралельно борючись за виживання у надзвичайно складній Прем'єр-лізі, заслуговує на повагу".