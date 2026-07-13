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Команда Крістіано Бергоді поступилася у серії післяматчевих пенальті.

Відбувся матч за Суперкубок Румунії, в якому Університатя Клуж поступилася Університаті Крайові в серії післяматчевих пенальті.

Основний час матчу закінчився з рахунком 1:1. На гол Крайови у виконанні Стівена Нсімби на 40 хвилині, гості з Клужа відповіли влучним ударом Алібека Алієва на 53 хвилині.

Потім була серія пенальті, де команда Крістіано Бергоді поступилася з рахунком 3:5.

Для клубу з Крайови це був другий трофей Суперкубку в історії після успіху у 2021 році. Команда із Клужа ще не вигравала Суперкубок.

Нагадаємо, Університатя Клуж є суперником київського Динамо у стартовому раунді кваліфікації Ліги Європи. У першому матчі була зафіксована нічия 0:0, а гра у відповідь пройде в четвер, 16 липня, о 20:30.