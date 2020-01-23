Украина

Форвард принимает участие в подготовке команды.

Бывший нападающий Будучности Михайло Перович прибыл на просмотре в Зарю, сообщает официальный твиттер украинского клуба.

Черногорский форвард присоединился к луганчанам на тренировочном сборе в Турции в среду и приступил к тренировкам вместе с командой.

Перович выступал в составе Будучности с 2018 года, перейдя из Вождоваца. Всего в составе клуба из Подгорицы 23-летний игрок провел 52 поединка, забив 14 голов.

В начале января нападающий получил статус свободного агента.

Ранее сообщалось, что Заря отправила Тимофея Сухаря и Егора Шалфеева в аренду в Металлург.

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