Международный центр спортивных исследований предоставил очередную статистику.
Фото: ФК Динамо
05 мая 2020, 22:25
CIES проанализировал, где больше всего доверяют молодым футболистам из европейских чемпионатов. Подразумевается, что речь идет об игроках, которые не старше 22 лет.
Украинская Премьер-лига в этом списке заняла 25 место, а среди лидеров отмечаем Словакию, Новую Зеландию и Ирландию. В УПЛ игроки до 22 лет получают 18% игрового времени на поле.
Если говорить конкретно за клубы из чемпионата Украины, то больше всего доверяют молодежке в Карпатах (30,2% игрового времени). Далее расположился Мариуполь (26,3%), а замыкает тройку Днепр-1 (25,7%).
Гранды украинского футбола в лице Шахтера и Динамо расположились на пятой и седьмой строчке: у "горняков" 23,4%, а у киевлян – 19,1%.
Меньше всех доверяет футболистам до 22 лет Десна – 2,8%.
Полный список:
Отметим, что в УПЛ доверяют больше молодым игрокам, чем в европейских топ-чемпионатах: в рейтинге чемпионат Франции находится на 36-й строчке, Бундеслига на 66-й, АПЛ на 74-й, Италия на 76-й, а Испания на 79-й.
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