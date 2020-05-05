Украина

Международный центр спортивных исследований предоставил очередную статистику.

CIES проанализировал, где больше всего доверяют молодым футболистам из европейских чемпионатов. Подразумевается, что речь идет об игроках, которые не старше 22 лет.

Украинская Премьер-лига в этом списке заняла 25 место, а среди лидеров отмечаем Словакию, Новую Зеландию и Ирландию. В УПЛ игроки до 22 лет получают 18% игрового времени на поле.

Если говорить конкретно за клубы из чемпионата Украины, то больше всего доверяют молодежке в Карпатах (30,2% игрового времени). Далее расположился Мариуполь (26,3%), а замыкает тройку Днепр-1 (25,7%).

Гранды украинского футбола в лице Шахтера и Динамо расположились на пятой и седьмой строчке: у "горняков" 23,4%, а у киевлян – 19,1%.

Меньше всех доверяет футболистам до 22 лет Десна – 2,8%.

Полный список:

Отметим, что в УПЛ доверяют больше молодым игрокам, чем в европейских топ-чемпионатах: в рейтинге чемпионат Франции находится на 36-й строчке, Бундеслига на 66-й, АПЛ на 74-й, Италия на 76-й, а Испания на 79-й.

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