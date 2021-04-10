Украина

Специалист оценил игру на Днепр-Арене.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал победу над Днепром-1 в рамках 21-го тура УПЛ.

"Сложная игра против организованного соперника, который хорошо перекрывал наши атаки. Мы знали, что будет тяжело.

Наш соперник обыграл Десну, Ворсклу, что говорит о потенциале. Мы заслуженно победили, так как контролировали ход встречи и реализовали моменты".

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"Судейство? Я был возмущен желтой карточке Сидорчука, потому что слишком легко судья показал ее.

Был мелкий фол в центре поля, первый и последний фол Сергея, который теперь пропустит матч с Шахтером. Я недоволен тем, как легко судья показал предупреждение".

"Знаю, что соперник недоволен удалением Довбика, но у Забарного поломан нос, весь в крови. Мы не знаем, как он отойдет и будет готовиться. Может быть, нужна будет операция", — сказал Луческу в интервью ПроФутбол Digital.

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