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Фахівець розповів про гру із киянами.

Головний тренер СК Дніпро-1 Ігор Йовічевіч прокоментував поразку у грі із київським Динамо (2:0).

"Вітаю Динамо з перемогою. Вийшов напружений матч, у якому ми грали з, можливо, майбутнім чемпіоном. У певних моментах ми відчули їхню якість, тактичну та емоційну зрілість. Поки наша команда мала, скажімо так, активний результат, виглядали досить непогано, особливо без м’яча.

Якість Динамо дозволяє через структуру гри більше тримати м’яч, але в середині першого тайму ми перебудувалися на систему з двома вісімками. Стали ближче грати до Шапаренка та Сидорчука у побудові атаки, і це пішло на користь. Провели пару атак у першому таймі, але могли створити більше, ніж зробили. Але все одно я не бачив в них стовідсоткових моментів; не можна сказати, що через контроль м’яча вони нас знищили і створювали момент за моментом".

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"В них був контроль м’яча і територіальна ініціатива. Ми це знали й свідомо готувалися до матчу. І їхнє володіння м’ячем не спричиняло в нас паніку. На жаль, припустилися грубої помилки при стандартному положенні – на них перед матчем завжди шанси рівні, бо обидві команди мають фактурних гравців – і вона відкрила їм матч. А потім дуже швидко було вилучення й другий м’яч. Практично за 5 хвилин матч закінчився. Ми віддали всі сили до кінця, хлопці боролися. Була пара моментів під кінець матчу, але загалом заслужена перемога Динамо".

"Як ставлюся до того, що зоря дозволила грати двом орендованим гравцям проти Інгульця? Так, бачите, дуже цікава ситуація: нащо давати футболістів, на яких не розраховуєш, якщо боїшся їх? Булеца і Дубінчак – дуже важливі гравці для нас, ключові. Тож, на це запитання немає відповіді. У таких матчах ти можеш побачити їх на тлі основи Динамо, оцінити їхній прогрес, наскільки вони є близькими до твоїх гравців.

Маю сказати, що ці дві втрати для нас такі ж важливі, як і Піхальонок, і Назаренко, і Адамюк. Це принципові втрати для нашої команди. Не кажу, що з ними ми перемогли б, але для нашої гри це достатньо великий мінус. Що ж, будемо шукати шанс в інших матчах. Динамо та Шахтар зараз – трохи інша ліга. Ми давали їм відсіч, поки був активний результат. Не було ніякої загрози з гри, але через стандартне положення вони перевели матч на свою користь", — сказав Йовічевіч.