Украина

Украинские футболисты востребованы в других странах.

Последний пора месячный отчет Международного центра спортивных исследований сосредоточен вокруг вопроса количества футболистов, воспитанных в определенной национальной Ассоциации, выступающих в различных зарубежных лигах.

Исходя из этого отчета, сезоне-2020/21 в национальных чемпионатах стран всего мира выступают 202 украинца.

Лучшие футболисты нашей страны выступают в Англии, Италии, Бельгии, Венгрии, Турции и других странах.

Напомним, что Александр Зичненко выиграл Кубок Лиги и чемпионат Англии, а Руслан Малиновский вышел на первое место среди ассистентов в чемпионате Италии.