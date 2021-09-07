Представляем вашему вниманию время и дату поединков четвертого раунда турнира.
Кубок Украины, УПЛ
07 сентября 2021, 17:44
Дирекция по проведению Кубка Украины-2021/22 определилась с календарем поединков 1/16 финала турнира.
Расписание всех матчей четвертого раунда Кубка Украины выглядит следующим образом:
21 сентября (вторник)
17:00 Николаев – Рух
19:00 Металлист – Десна
22 сентября (среда)
13:00 Таврия – Александрия
15:00 ЛНЗ – Ингулец
17:00 ВПК-Агро – Днепр-1
17:00 Волынь – Мариуполь
19:00 Оболонь – Верес
23 сентября (четверг)
13:00 Эпицентр – Металлист 1925
15:00 Горняк-Спорт – Львов
17:00 Прикарпатье – Черноморец
19:00 Альянс – Минай
Напомним, что на стадии 1/8 финала Кубка Украины к 11 победителям предыдущего этапа присоединятся 5 участников еврокубков от нашей страны: Динамо (Киев), Шахтер (Донецк), Заря (Луганск), Колос (Коваливка), Ворскла (Полтава).
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