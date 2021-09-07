Украина

Представляем вашему вниманию время и дату поединков четвертого раунда турнира.

Дирекция по проведению Кубка Украины-2021/22 определилась с календарем поединков 1/16 финала турнира.

Расписание всех матчей четвертого раунда Кубка Украины выглядит следующим образом:

21 сентября (вторник)

17:00 Николаев – Рух

19:00 Металлист – Десна

22 сентября (среда)

13:00 Таврия – Александрия

15:00 ЛНЗ – Ингулец

17:00 ВПК-Агро – Днепр-1

17:00 Волынь – Мариуполь

19:00 Оболонь – Верес

23 сентября (четверг)

13:00 Эпицентр – Металлист 1925

15:00 Горняк-Спорт – Львов

17:00 Прикарпатье – Черноморец

19:00 Альянс – Минай

Напомним, что на стадии 1/8 финала Кубка Украины к 11 победителям предыдущего этапа присоединятся 5 участников еврокубков от нашей страны: Динамо (Киев), Шахтер (Донецк), Заря (Луганск), Колос (Коваливка), Ворскла (Полтава).

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