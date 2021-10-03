Футболисты почтут память погибших в Бабьем Яру.
УАФ
03 октября 2021, 14:11
В десятом туре Украинской Премьер-Лиги киевское Динамо примет на НСК Олимпийском донецкий Шахтер.
Украинское "классико" начнется минуты молчания в память о погибших в ходе расстрела людей в Бабьем Яру.
Такая идея родилась в ходе визита украинской диаспоры США в Украину, которая предложила провести подобную акцию перед началом матча. УАФ в свою очередь обратилась к руководству Премьер-Лиги, которая поддержала данную инициативу.
Напомним, матч между Динамо и Шахтером начнется в 19:30.
На football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.