Украина

Футболисты почтут память погибших в Бабьем Яру.

В десятом туре Украинской Премьер-Лиги киевское Динамо примет на НСК Олимпийском донецкий Шахтер.

Украинское "классико" начнется минуты молчания в память о погибших в ходе расстрела людей в Бабьем Яру.

Такая идея родилась в ходе визита украинской диаспоры США в Украину, которая предложила провести подобную акцию перед началом матча. УАФ в свою очередь обратилась к руководству Премьер-Лиги, которая поддержала данную инициативу.

Напомним, матч между Динамо и Шахтером начнется в 19:30.

На football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.